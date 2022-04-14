Gemikonağı'nda trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

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14/04/2022

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Gemikonağı'nda trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Gemikonağı’nda bugün sabah saatlerinde Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında,  Azat Etkü (E-20) ağır yaralandı.

Etkü, yönetimindeki EK 940 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkıp ilk önce elektrik direğine ardından da bir işletmeye ait elektrik panosuna çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Azat Etkü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

14/04/2022 12:18
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TAGS: Gemikonağı, trafik kazası, hber
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