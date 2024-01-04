Gemikonağı’nda yaşanan kavgada bıçaklanan Oral, yoğun bakımdan çıktı

Gemikonağı’nda geçtiğimiz gün yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan İdris Oral sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Gemikonağı’nda Sanayi Sitesinde, 16 yaşındaki A.Ş.A bıçakla 2 kişiyi yaralamıştı. Olayda yaralanan İdris Oral kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Dün sabah küçük bir mesele yüzünden iki cahil tarafından vücudumun tam 6 yerinden bıçaklandım, 30 cmlik ekmek bıçağını cebine saklayıp pusu kurup saldırmak, akıl alır gibi değil

Yoğun bakımdan çıktım, hastaneye gelen, arayan, mesaj yollayan, iyi olmamı dileyen tüm dostlarıma teşekkür ederim, sevgilerimle” açıklamasını yaptı.