Gemikonağı’ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda dün gece Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulundurduğu ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında yapılan operasyonda, M.B.(K-25) yaklaşık 0,7 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, Ç.B.A.(K-21) ve Ş.D.’ye (K-24) verdiği sırada suçüstü tespit edildi.

M.B.’nin üzerinde, evinde ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ö.’nün (E-27) evinde yapılan aramalarda ise; 26,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerlerinde uyuşturucu madde olan 3 öğütücü, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.A.’nın (E-20) tutuklandığı, uyuşturucu maddeler ve paranın emare olarak alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.