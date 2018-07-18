Gemiler, Girne açıkları ve Girne Limanı’nda ziyarete açılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında; Türk Yıldızları’nın gösteri yapacağı bildirildi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi “Türk Yıldızları” 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.



Kutlamalar çerçevesinde Ada’ya gelecek Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Barbaros Firkateyni Girne açıklarında, TCG Çanakkale Denizaltısı, TCG Mızrak Hücumbotu ise Girne Turizm Limanı’nda 20 Temmuz Cuma Günü, 10.00-11.30 ve 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.



TCG Barbaros Firkateynine ulaşım, Girne Yat Limanı’ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca sağlanan deniz vasıtaları ile TCG Mızrak Hücumbotuna ve TCG Çanakkale Denizaltısına ise karayolu ile yapılacak.