HABER KIBRIS

Geminin çarptığı yalıya fotoğraflı kamufulaj

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor

ads
17/06/2018

Geminin çarptığı yalıya fotoğraflı kamufulaj
ads

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: İstanbul Boğazı,  Vitaspirit, yalı, yalı kaza, haber kıbrıs 
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems