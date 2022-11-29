Geminin dümen palasındaki 3 mülteci kurtarıldı

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan yola çıkan bir gemiye yön veren metal levha şeklinde su hizasında bulunan dümen palasında 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı.

Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya’dan gelen Althini II gemisinin dümen palasında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı.

Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasımda Lagostan ayrıldığı belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2022 11:09