Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.14’te gerçekleşen deprem, merkez üssü Gemlik ilçesinde paniğe yol açtı. Deprem, Orhangazi ilçesi ve Bursa kent merkezinden de hissedildi.

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23/02/2024

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Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem

 Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.14’te gerçekleşen sarsıntının, 10.86 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem, merkez üssü Gemlik’te paniğe yol açarken, Orhangazi ile Bursa kent merkezinde de hissedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, “Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor.” dedi.

23/02/2024 15:28
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TAGS: Gemlik, deprem
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