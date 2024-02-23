Gemlik'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.14’te gerçekleşen sarsıntının, 10.86 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem, merkez üssü Gemlik’te paniğe yol açarken, Orhangazi ile Bursa kent merkezinde de hissedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, “Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor.” dedi.