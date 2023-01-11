Gen tedavisi uygulanan farelerin kalan ömrü iki katına çıktı

ABD merkezli biyoteknoloji girişimi Rejuvenate Bio, bilim camiasının uzun süredir üzerinde çalıştığı yaşlanmayı duraklatma teknolojilerinde önemli bir ilerlemeye imza attı.

Şirket, gen tedavisi yoluyla yaşlı farelerin yaşam süresini önemli ölçüde uzattıklarını açıkladı.

MIT Technology Review'un aktardığına göre araştırma ekibi bir enjeksiyon aracılığıyla farelerin vücutlarındaki genleri yeniden programladı.

Henüz hakem onayından geçmeyen araştırma makalesinde, bu enjeksiyonun farelerin kalan ömrünü ikiye katladığı ifade edildi.

Klinik denemelerde enjeksiyonu alan farelerin ortalama 18 hafta daha yaşadığı görüldü. Kontrol grubunda yer alan, yani enjeksiyonun uygulanmadığı farelerse yalnızca 9 hafta daha yaşadı.

Fareler doğada çok daha hızlı ölüyor. Ancak laboratuvar ortamında iki ila üç yıl yaşayabiliyor. Son deneyde yer alan hayvanlar 124 haftalıktı. Yani hayatlarının sonuna yaklaşmışlardı.

Genetiğiyle oynanan farelerin toplamda kabaca yüzde 7 daha uzun yaşadığı belirlendi.

Enjeksiyonun uygulandığı fareler daha uzun süre hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda genel sağlık muayenelerinde de daha iyi puanlar aldı.

Enjeksiyon, genelde erken evredeki embriyolarda görülen ve genetik özellikleri değiştirme yeteneğine sahip çeşitli proteinleri içeriyordu.

Bu proteinler, farelerin hücrelerine özel olarak tasarlanmış virüsler aracılığıyla taşındı.

Bu yöntem, 2012'de Japon biyolog Shinya Yamanaka tarafından icat edilmişti. Biyolog bu sayede Nobel Ödülü kazanmıştı.

Rejuvenate Bio'nun baş bilim sorumlusu Noah Davidsohn, "Aslında yaşlı nüfuslarda bu yöntemi uygulayabileceğimizi göstermek istedim" diye konuştu:

"Bu güçlü bir teknoloji ve işte gerçekten mümkün olduğunun kanıtı."

Öte yandan bu tedavinin gelecekte insanlara uyarlanabilmesi için henüz uzun bir yolu var.

Zira genleri bu şekilde yeniden programlamanın riskleri hâlâ tam olarak anlaşılamadı.

Ayrıca önceki araştırmalar, bu yöntemin bazı farelerde kansere neden olduğunu göstermişti.

Kaynak: Independent Türkçe, Futurism, MIT Technology Review

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11/01/2023 22:53