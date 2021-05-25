Gen tedavisiyle görme engelli kişiye kısmi görüş sağlandı

Tıp dünyasında gelişmeler devam ediyor. Dünya koronavirüse odaklanmışken bir yandan da diğer çalışmalar yürütülüyor.



Son olarak Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre gen tedavisi bir insanın hayatını değiştirdi.



Fransa'da 20 yıldır görme engelli olan 58 yaşındaki bir erkeğin gözüne genetik olarak değiştirilmiş virüsler enjekde edildi. Görme engelli adam uygulanan optogenetik tedavisinden bir süre sonra yollardaki çizgileri görmeye başladı.



Görüş kalitesi zamanla iyileşti. Tedavi edilen adamın artık masadaki nesneleri alabildiği belirtildi. Tedavinin işe yarayabilmesi için adamın özel üretilmiş bir gözlük de kullanması gerekiyor.

Tedavi heyacan uyandırsa da yeni yöntemin sadece bir hastada denendiği ifade edildi.



Çalışma ekibinden Botond Roska, "Retina gözünüzün arkasındaki biyoljik bir bilgisayar gibidir" ifadelerini kullandı.

Retinitis pigmentosa (Tavuk Karası-Gece Körlüğü) adındaki göz problemi dünyada her 4000 kişiden birinde görülüyor.

Foto:Arşiv

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25/05/2021 12:37