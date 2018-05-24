HABER KIBRIS

Genç adam hayata tutunmaya çalışıyor

Uçaner, Girne'de 27 yaşındaki Sadyrbek ALYMBEKOV'un ameliyat görüntülerini Facebook'tan paylaştı.

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24/05/2018

Genç adam hayata tutunmaya çalışıyor
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı Erol Uçaner, Girne'de 27 yaşındaki Sadyrbek ALYMBEKOV'un ameliyat görüntülerini Facebook'tan paylaştı. Polisin ilk tespitlerine göre apartmanın üst katından düşerek ağır yaralanan genç adamın hayata tutunabilmesi için Kulak Burun Boğaz Servisi, Genel Cerrahi Servisi ve Üroloji Servisi canla başla çalışıyor. Uçaner fotoğrafları şu ifadelerle paylaştı: "KBB-GENEL CERRAHİ-ÜROLOJİ servislerinin uğraşı bıçaklanıp, boğazı kesilen ve yüksekten atılan genci hayatta tutabilmek için"

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TAGS: Sadyrbek ALYMBEKOV, apartman, haber, kıbrıs, erol uçaner
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