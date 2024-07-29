Genç atletler ülkeye 4 madalyayla dönüyor

U14 Milli Takımı’nın genç atletleri Türkiye’den 4 madalyaya dönüyor. 3 atlet yüksek atlama, bir atlet de 200 metre branşında Türkiye’nin en iyileri arasına girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde Konya’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve Azra Avcı Türkiye şampiyonu, Kayla Uysal Türkiye üçüncüsü oldu. 200 metrede ise Kumsal Arsal Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Yüksek atlamada Türkiye birincisi ve üçüncüsü gelen genç atletlerden Erdinç İnçay yarışmayı 1.64, Azra Avcı 1.47, Kayla Uysal 1.35’lik dereceyle tamamlarken, 200 metrede Türkiye üçüncüsü olan Kumsal Arsal 27.95’lik derece elde etti.

U14 Milli Takımı’nın genç atletleri bu akşam 4 madalyayla KKTC’ye dönüyor.