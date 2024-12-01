'Genç Avukatlar Çalıştayı' düzenleniyor

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01/12/2024

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'Genç Avukatlar Çalıştayı' düzenleniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi tarafından, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin katkılarıyla, “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenleniyor.

Komite’den verilen bilgiye göre, çalıştay 14 Aralık Cumartesi günü 9.30-17.30 saatleri arasında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

KKTC vatandaşı hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve 0-5 yıl kıdeme sahip avukatların katılabileceği çalıştayda genç avukatların yaşadığı mesleki zorluklar ve çözüm önerilerini ele alınacak. Çalıştay sonunda bir de sonuç bildirgesi yayımlanacaktır.

Yemek ve yer organizasyonu için katılmak isteyenlerin katılım formu doldurması gerekiyor

01/12/2024 09:28
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TAGS: ’Genç Avukatlar Çalıştayı’ düzenleniyor
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