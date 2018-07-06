Genç Başkan Denktaş’ın gölgesinde

Yenierenköy Belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Emrah Güzelırmak, DP için düzenlenen Karaöz bölgesi dayanışma gecesinde Genel Başkan Serdar Denktaş’ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Denktaş- Yeşilırmak yakınlaşmasına şahit olan DP’nin etkili isimlerinden Kenan Akın, bu anı “güzel şeyler olacak” notuyla paylaştı. “Ciddi mali sorunlar yaşayan Yenierenköy Belediyesi, Maliye Bakanlığı’nın katkısı olmaksızın bataktan zor çıkacak” görüşünde olanlar ise bu yakınlaşmayı hayra yordu.