Genç: Birinci derece temaslıyım…

Bağımsız milletvekili Mesut Genç basında yer alan ve kendisinin “Covid-19 pozitif hastası” olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genç, ailesinde 2 kişinin Covid-19’a yakalandığını bu nedenle karantinada olduğunu söyledi.

Pazartesi günü gerçekleşen Meclis Genel Kurul toplantısına temaslı olduğundan ötürü katılmadığına dikkat çeken Genç, bazı haber sitelerinin ve bireylerin bu durumu siyasileştirmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

En büyük temennisinin KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesini en az kayıpla yenmesi olduğunu vurgulayan Genç “Bu doğrultuda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Koronavirüs ile mücadele eden tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Genç’in açıklaması şöyle:

Son birkaç gündür şahsım ve ailem ile alakalı basında yer alan fakat tamamen yanlış bilgiler içeren haberlere istinaden bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Öncelikle Covid-19 testimin pozitif olduğu haberi doğru değildir. Geçtiğimiz pazar günü eşim ile birlikte 11 aylık kızımıza da Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde test yaptırdık. Aynı gün birkaç saat içinde sonuçlar elimize ulaşmış ve Allah'a şükür tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an itibari ile karantinadayız. Pazartesi günüde Meclis Genel kurul toplantısına katılamamamın nedeni de temaslı olduğumdan ötürüdür.

Ayrıca 1. derece temaslı ile temaslının temaslıları dahil herkes karantinaya alınmış ilk yapılan testlerinin tamamı da negatif çıkmıştır.

Bir hafta sonra tekrardan test yapılacaktır. Tedbir amaçlı olarak temaslı olmayan diğer aile fertlerimiz ile birlikte birçok köy sakini de test yaptırmış, onlarda negatif çıkmıştır.

25 Aralık günü tüm şirket çalışanlarına test yapılmış ve sonuçları negatif çıktığı gibi yine tüm çalışanlara dün de test yapılmış ve sonuçları yine negatif çıkmıştır.

“Ailemizde 2 pozitif vaka var”

Sonuç olarak ailemizde çıkan toplamda 2 pozitif vaka vardır. Vakaların çıkış noktası da pandemi hemşiresi olarak işe başlayan ve aylardır karantina otellerinde çalışan, birebir riskin içinde olan hemşire gelinimizdir.

Haliyle aynı evde birlikte yaşadığı eşi kuzenimin de testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmış, kuzenim ile birlikte eşinin de tüm testleri son derece iyi çıkmıştır.

Şu an itibari ile herhangi bir risk olmayıp tedavileri sürmektedir. Burada esas vurgulamak istediğim şudur; Tüm Dünya'da Koronavirüs ile mücadelede en önde saf tutan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları olup, çok ciddi bedeller ödeyenler hatta ve hatta hayatlarından olanlar olmuştur.

Tek amaçları insanlığa hizmet etmek ve bu doğrultuda hayat kurtarmaktır. Ülkemizde de tüm sağlık çalışanlarımız bu bilinçle hareket etmektedir.

Ailemizdeki vakanın çıkış nedenin de mesleği gereği bu doğrultuda görev üslenen bir hemşirenin görevini icra ederken maalesef koronavirüse yakalanmasıdır.

“Temennim KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesini en az kayıpla yenmesidir”

Esas altının çizilmesi gereken husus bu olup, sağlık çalışanlarımızın özellikle koronavirüs ile mücadelede görev üstlenenlerin ne kadar büyük bir risk altında çalıştıklarını göstermektedir.

Fakat birtakım haber sitelerinin ve bazı bireylerin bu konuyu siyasileştirmesi ve itibarsızlaştırmak adına demeçler vermeleri oldukça manidardır.

En büyük temennim ülkemin Koronavirüs ile mücadeleyi en az kayıpla yenmesidir.

Bu doğrultuda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Koronavirüs ile mücadele eden tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.

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05/01/2021 19:04