Genç, Dinamik aday Sinan Gürzap

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) Girne Belediyesi meclis üyesi adayı Sinan Gürzap neden aday olduğunu açıkladı:

29.08.1989 doğumluyum.

Leymosunlu bir ailenin çocuğuyum. Yıllarca kültür sanat etkinliklerinde görev yaptım. 17 yıl Girne Belediyesinde halk dansları oynadım. Bursa’da gerçekleşen “Altın Karagöz” yarışmasında tüm dünya ülkeleri arasında 3'üncü gelerek Kıbrıs’ı temsil ettik.

Ziyaret ettiğim ülkeler arasında ; Rusya, Polonya, İngiltere, İskocya, Portekiz, Hollanda, Bulgaristan İspanya (kanarya adaları) gibi ülkeler bulunmaktadır.

Ziyaret ettiğim bu ülkelerdeki arkadaşlarımızı Kıbrıs’ta evimizde misafir ettik Kıbrısımızı, Girnemizi gezdirdik.

Aday olurken kafamda tek bişey vardı 20-30 yaş arası gençler olarak hepimizin ortak bir sorunu vardır; Girne’de etkinlik, kültürel aktivite ve kaliteli eğlence sorunu mevcuttur. Ve neyazıkki bu sorun her gecen gün artmaktadır.

Her hafta sonu ‘’acaba nereye gidelim’’ ‘’Of yapacak hiç birşey yok’’ Gibi problemler vardır Uyusturucu gibi kötü alışkanlıkların bu sebeplerden dolayı yaygınlastığı kanaatindeyim.

15 yıllık eğlence sektorü gecmişim olduğu için esasında Girne’de ne kadar farklı ve etkin organizasyonlar yapılabileceğini çok iyi bilmekteyim.

Ailelerin çocuklarnı götürebileceği KÜLTÜREL etkinlikler, gençlerin hafta sonları verimli vakit gecirebilecekleri etkinliklerin cok daha yararlı olacagına inanıyorum.

“Ben, Girne gençliği için Belediye meclis üyeliğine aday oldum”