“Genç Emek Pazarı” Etkinliği 26 Haziran'da...

Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Mağusa Gençlik Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, "Genç Emek Pazarı" etkinliğine davet etti.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter, TOGEH Başkanı Sibel Dinçyürek ve TOGEH Koordinatörü Enes Obuz ile Mağusa Gençlik Birliği Dış İlişkiler Sekreteri Ali Çetiner yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde 26 Haziran’da Buğday Camii’nin park yerinde yapılacak "Genç Emek Pazarı" etkinliğinde, gençlerin üretimleri sergilenecek ve satışa sunulacak.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, "Genç Emek Pazarı" etkinliğinin uzun bir hazırlık dönemi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a böyle bir etkinliği himayelerine aldıkları için teşekkür etti.

Toplumsal Gelişim Hareketi olarak Sibel Dinçyürek’e de teşekkür eden Başkan Arter, pandemi döneminde böylesi güzel etkinliklerin yapılamadığını, tedbir amaçlı kısıtlamaların olduğunu, normalleşmenin başladığı günlerde bu tür etkinliklerin ihtiyaç olduğunun ortada olduğunu belirtti.

Başkan Arter, belediye olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini ifade ederek, Genç Emek Pazarı’nı, hem üretimi hem ekonomik hareketliliği hem de gençlerin motivasyonunu artırıcı bir etkinlik olarak gördüğünü kaydetti. Arter, etkinliğin, sosyal anlamda da faydası olacağını söyledi.

TOGEH Başkanı Sibel Dinçyürek, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter, TOGEH Koordinatörü Enes Obuz ve Mağusa Gençlik Birliği Dış İlişkiler Sekreteri Ali Çetiner de etkinlik ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

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16/06/2021 14:51