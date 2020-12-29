Genç Folk-Der’den KİKEV Çocuklarına Oyuncak Bağışı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin gençlik kolu Genç Folk-Der temsilcileri, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’nı (KİKEV) ziyaret gerçekleştirerek, çocuklar için oyuncak bağışında bulundu.

KİKEV’den yapılan açıklamaya göre, Genç Folk-Der ailesi başlattığı “Minik Kalplere Dokun” projesi çerçevesinde yeni yıl hediyesi olarak, Vakııf miniklerine dağıtılmak üzere toplam 34 oyuncağı Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya takdim etti.

Genç Folk-Der’in çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Bahire Doğru, kültürü nesilden nesile aktarmada bir örnek teşkil eden Genç Folk-Der’in sosyal ve toplumsal farkındalık adına Vakıf çocuklarını da projesine dahil etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

“Sevgili minik; yaşamın boyunca güzel yılların ve mutlu yarınların olsun. Bu yeni yılın şeker gibi tatlı ve masal gibi güzel olsun” yazılı hediyelerin çocukların kalplerine sevgi ile dokunacağını ifade den Doğru, Genç Folk-Der’in duyarlı davranışları ile aslında birçok çocuğun kalbine dokunacağını kaydetti.

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29/12/2020 12:52