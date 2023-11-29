Genç futbolcu sezonu kapattı

Miracle Değirmenlik'in başarılı forveti Şükrü Erdoğan'ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Değirmenlik Stadı'nda oynanan M.H.Yılmazköy karşılaşmasında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'nda çapraz bağının kopuk olması yanında arka menisküsünde yırtık olduğu tespit edildi.

M.Değirmenlik takımına sezon öncesi transfer olan Doğan Alp Arıkan da Değirmenlik Stadı'nın kötü zemininde çapraz bağ yırtığı yaşamıştı. Şükrü'nün önümüzdeki hafta Türkiye’de ameliyat olacağı ve bu sezonu kapattığı açıklandı.