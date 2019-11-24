Genç futbolculardan örnek davranış

Girne Belediyesi’nin desteği ve Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin girişimiyle gerçekleştirilen temizlik kampanyasına Türk Ocağı Spor Kulübü genç takım oyuncuları ve hocaları destek verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediye Meclis üyesi Derya Hoca’nın da katıldığı temizlik çalışmasında adanın ilk plogging yarışması da gerçekleştirildi.

Genç oyuncular kendi arasında Sarı ve Siyah olarak ikiye ayrıldı ve kendilerine verilen 30 dakika içinde çöp toplamaları istendi.

Büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşen yarışmada en çok çöpü toplayan grup yarışmanın birincisi oldu.

Gençler neşeli bir gün geçirmenin yanı sıra hem ülkelerini temizlediler, hem de gençler adına büyük bir farkındalık yarattılar.

BRT

24/11/2019 21:18