Genç girişimciler, yatırımlarını büyütüyor

Ülkemizin genç girişimciler Selim Çavuş, İlgeç Perçinci ve Orçun Perçinci, Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde hizmete açtıkları “Power Fit Stüdyo”yu büyütüyor.

Bünyesinde grup sporlarını (TRX, FREESTYLE, KANGO JUMPS, Personal Trainer REFORMER PILATES, SPINNING) barındıran stüdyo, artık GYM hizmeti de sunmaya başladı.

4 Ekim’de yeni fitness salonunu sporcularla buluşturan genç girişimciler Selim Çavuş, İlgeç Perçinci ve Orçun Perçinci, yaptıkları girişim ile ülkemizdeki fitness ve GYM anlayışına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de sunan genç girişimciler, herkese spor sevgisini aşılamayı ve sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veren salonda üyelerden düzenli olarak test talep edilmeye devam ediliyor.

Birçok Fitness ekipmanının ve ağırlık aletlerinin bulunduğu salonda sporculara ait giyinme kabinleri, duş kabinleri ve özel dolaplar yer alıyor.

Grup sporlarına da devam edecek olan “Power Fit” bünyesindeki spor severlere birçok imkan sunuyor.

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14/10/2021 16:53