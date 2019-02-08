Genç: Hiçbir şey ahkam keserek olmaz!

İş insanı Mustafa Genç, “popülizm herkesin keyfini kaçırıyor ve sabrını taşırıyor” diyerek hükümeti eleştirdi. Genç, herkesin üzerine düşen görevi yapması halinde eksikliklerin hızla düzeleceğini savundu. Mustafa Genç’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Ülkedeki sendikalar ve sempatizanları hemen yeni bir iş kurup bize en kısa sürede nasıl en iyi fiyatlara ürün ve hizmetleri temin ederken çalışanlarına da ülkedeki en yüksek maaş ve çalışma şartlarını sunarlar göstersinler. Madem onlar daha iyi biliyor ve becerebilirler haydi hodri meydan...

Dome Hotel’de başarılı olamadılar. Laf kalabalığı yapıp, iş çevrelerine tehditler savurup bir şey elde edeceklerini sanıyorsalar yanılıyorlar.

Herkes üzerine düşen görevi tam yapsa ve devlet kurumları da bunları düzgün denetlese eksiklik görülen alanlar hızlıca düzelir.

Popülizm herkesin keyfini kaçırıyor ve sabrını taşırıyor.

Ülkede tüm iş çevrelerini aynı kefeye koyan ve hırsız gören siyasi, sendikacı ve fanatikleri halkımız görüyor.

Bizler işimizi daha iyi yapmaya ve her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.