Genç İş İnsanları Derneği, elektrik kesintilerine ilişkin çözüm önerilerini paylaştı

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), son dönemlerde yaşanan elektrik kesintilerinin halk ve iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bir dizi çözüm önerisi paylaştı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, bu kesintilerden genç girişimlerin de etkilendiği kaydedilerek, yatırımlarını büyütme ve sürdürülebilir bir iş modeli kurma konusunda ciddi zorluklarla karşılaştıkları kaydedildi.

Halkın milli serveti olan kurumların sorumluluk bilinciyle hareket ederek halkın çıkarlarını gözetmesinin büyük önem arz ettiği, bu nedenle halk ile milli kurumları karşı karşıya getirecek yöntem ve söylemlerden herkesin uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada, çözümün toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ortak menfaatlere odaklanan yapıcı bir yaklaşımla mümkün olduğu vurgulandı.

GİAD, önerilerini şöyle paylaştı:

“1. Enerji yönetiminde uzmanlaşma: Enerji üretimi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı, enerji politikalarını uzun vadeli bir perspektifle ele alarak, sürdürülebilir çözümler üretecek ve enerji arz güvenliğini sağlayacaktır.

2. Altyapı yatırımlarının hızlandırılması: Enerji altyapısının yenilenmesi ve modernize edilmesi büyük bir öncelik haline getirilmelidir. Bakım ve yenileme çalışmaları, kesintisiz bir enerji arzı için düzenli olarak yapılmalıdır.

3. Verimli enerji kullanımı: Enerji talebini dengeli yönetmek amacıyla, kullanım saatlerine göre akıllı tarifelendirme sistemleri geliştirilmelidir. Ayrıca, enerji yoğun teknolojilerin ithalatı ve kullanımı, ülkenin enerji kapasitesine uygun bir şekilde planlanmalıdır.

4. Ekonomik kayıpların telafisi: Elektrik kesintileri nedeniyle zarar gören işletmelerin yaşadıkları kayıpların telafi edilmesi, hem adil hem de gelecekte benzer sorunların önüne geçmek için caydırıcı bir adım olacaktır.”

GİAD açıklamasında, soruna yönelik” paydaşların iş birliğiyle, acil ve kalıcı çözümler” vurgusu da yapıldı.