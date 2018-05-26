Genç kadını çalılıklar arasında vurdular!

ABD'ye girmeye çalışan Guatemalalı Claudia Gonzalez sınır polisi tarafından öldürüldü, Teksas polisi henüz olayla ilgili bir özür dilemiş değil. Bölgede oturan bir kadın tarafından kaydedilen video görüntüleri, dünyada manşet oldu. Amerikan basını, polisin herhangi bir özür dilemediğini bildiriyor.

Yer ABD-Meksika sınırı. Teksas Rio Bravo'daki Amerikan sınır devriyeleri, Guatemalalı 20 yaşındaki göçmen Claudia Patricia Gomez Gonzalez'i vurarak öldürdü. Olay sırasında Gonzalez'in yanında üç göçmen daha vardı.

Kimliği belirlenemeyen ABD'li ajan, çalılıkların arasında vurulan kadını kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışıyor.

Sınırda çekilen görüntüler dünyada büyük ses getirdi, internet siteleri yedi dakika süren video kaydını manşetten verdi.

Arbede ve cinayete tanık olan tanık olan bölge sakini Marta Martinez kaydettiği görüntülerde, Martinez polislere "Kızı niye vurdunuz? O öldü"diye bağırıyor.

Marta Martinez, polisin ateş açmasından sonra genç kızın yüzünün kanla kaplandığını söyledi.

Amerikan sınır polisi önce kurbanın kendilerine kör eden bir objeyle saldırmaya çalıştığını ileri sürdü ancak sonraki resmi açıklamalarda bu iddia yer almadı.

Guatemala'da yaşayan kurbanın ailesi ise, kızlarının fakirlik nedeniyle ABD'ye geçmeye çalıştığını bir basın toplantısıyla açıkladı, ABD'den göçmenlere 'hayvan' gibi davranmayı bırakmasını istedi.

Göçmen karşıtı ABD Başkanı Donald Trump, iktidara gelmeden önce Meksika sınırını duvarla kapatacağı vaadini vermişti. Yaklaşık bir buçuk yıldır başkanlık koltuğunda oturan Trump, duvarın inşaası için çeşitli girişimlerde bulundu ancak henüz bir sonuç yok.