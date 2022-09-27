Genç kadınlarda play-off heyecanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler play-off’lara çevrildi.

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27/09/2022

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Genç kadınlarda play-off heyecanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler play-off’lara çevrildi. Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off oynamaya hak kazanan 4 takımın maç programı federasyon tarafından açıklandı.

U17 Genç Kadınlar Ligi Play-Off programı

27 Eylül Salı               19:00     Levent - UKÜ                           Atatürk Spor Salonu 
28 Eylül Çarşamba    19:00     Alsancak - Akdeniz S. Birliği     Ertuğrul Apakan Spor Salonu 
29 Eylül Perşembe    19:00     UKÜ - Levent                            Levent Koleji Spor Salonu 
30 Eylül Cuma           19:00     Akdeniz S. Birliği - Alsancak     Ertuğrul Apakan Spor Salonu 
1 Ekim Cumartesi      17:00     Alsancak - Akdeniz S. Birliği     Ertuğrul Apakan Spor Salonu 
1 Ekim Cumartesi      17:00     Levent - UKÜ                            Levent Koleji Spor Salonu

27/09/2022 13:51
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TAGS: KKTC, Basketbol, u17, kadınlar ligi
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