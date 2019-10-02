Genç Kartallar, Liderliğe Havalandı
Yenicami A.K U21 Takımı, 3.hafta sonunda liderliğe yükseldi.
02/10/2019
|
|
U21 Süper Lig'de 3.hafta sona erdi.
Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami, deplasmanda lider Doğan Türk Birliği'ni 2-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devraldı. 7 puanlı Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ve Türk Ocağı haftayı galibiyetle tamamladı. Binatlı, Gençlik Gücü ve Düzkaya ise 3.haftada kazanarak ligde galibiyetle tanıştılar. Haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Lefke ile Göçmenköy arasında oynandı ve bu maçta gol sesi çıkmadı.
3.Hafta Toplu Sonuçlar
Doğan Türk Birliği 1-2 Yenicami
Çetinkaya 2-5 MTG
Baf Ülkü Yurdu 1-3 Türk Ocağı Limasol
Gönyeli 0-6 GG
M.A.Yeşilova 1-3 Düzkaya
Hamitköy 1-3 Binatlı
Küçük Kaymaklı 4-0 Cihangir
Lefke 0-0 Göçmenköy
Gol Krallığı
11 gol: Arda Eren Metin (DTB)
8 gol: Abdülaziz Köse (MTG), Berkant Demir (Çetinkaya)
6 gol: Onur Konuğuş (BÜY)
4.Hafta Programı
5 Ekim Cumartesi
Düzkaya-Gönyeli
Binatlı-DTB
Cihangir-M.A.Yeşilova
Gençlik Gücü-Hamitköy
6 Ekim Pazar
YAK-Lefke
MTG-BÜY
TOL-KK
Göçmenköy-Çetinkaya
NECMİ USAL