Genç Kartallar, Liderliğe Havalandı

U21 Süper Lig'de 3.hafta sona erdi.

Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami, deplasmanda lider Doğan Türk Birliği'ni 2-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devraldı. 7 puanlı Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ve Türk Ocağı haftayı galibiyetle tamamladı. Binatlı, Gençlik Gücü ve Düzkaya ise 3.haftada kazanarak ligde galibiyetle tanıştılar. Haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Lefke ile Göçmenköy arasında oynandı ve bu maçta gol sesi çıkmadı.

3.Hafta Toplu Sonuçlar

Doğan Türk Birliği 1-2 Yenicami

Çetinkaya 2-5 MTG

Baf Ülkü Yurdu 1-3 Türk Ocağı Limasol

Gönyeli 0-6 GG

M.A.Yeşilova 1-3 Düzkaya

Hamitköy 1-3 Binatlı

Küçük Kaymaklı 4-0 Cihangir

Lefke 0-0 Göçmenköy

Gol Krallığı

11 gol: Arda Eren Metin (DTB)

8 gol: Abdülaziz Köse (MTG), Berkant Demir (Çetinkaya)

6 gol: Onur Konuğuş (BÜY)

4.Hafta Programı

5 Ekim Cumartesi

Düzkaya-Gönyeli

Binatlı-DTB

Cihangir-M.A.Yeşilova

Gençlik Gücü-Hamitköy

6 Ekim Pazar

YAK-Lefke

MTG-BÜY

TOL-KK

Göçmenköy-Çetinkaya

NECMİ USAL

02/10/2019 10:13