Genç kızın korkunç ölümü: Boğazı ağrıyordu ertesi gün öldü

ABD’nin Florida eyaletindeki Tallahassee Community College’de eğitimine devam eden Jessie Melcolm önceki gün annesine boğazının ağrıdığını söyledi. Boğaz ve baş ağrısından dolayı iyi hissetmediğini söyleyen Jessie arkadaşlarıyla buluşmaya gitti.

Akşam eve gelmeyen Jessie’ye ulaşamayan annesi, genç kızın arkadaşını arayarak durumunu sordu. Fakat genç kızın arkadaşı, Jessie’nin yanına gidince baygın olduğunu fark etti. Hemen ambulans çağrıldı ve genç kız hastaneye kaldırıldı. Fakat hastanedeki bütün müdahalelere rağmen Jessie yaşamını yitirdi.

Ağabeyinin Amerikan futbolu oynadığı takımda ponpon kız olarak görev alan Jessie’nin otopsi raporu sonrasında soruşturma derinleşecek.

Okulda örnek öğrenci olarak gösterilen Jessie’nin arkadaşları, genç kızın ölümünden sonra perişan olurken annesinin, “Bir gün önce bana iyi hissetmediğini, boğazında ve başında ağrı olduğunu söylemişti” demesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yetkililer Jessie’nin otopsi raporunun hazırlanmasından sonra soruşturmanın derinleştirileceğini vurguladı.