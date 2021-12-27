Genç Liglerinde Şampiyonlar Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Kız ve Genç Erkek ligleri geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan son hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan liglerin sonunda Genç Kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği, Genç Erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği şampiyonluğa ulaşan ekipler oldu.

Lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu # Takım O G M Puan 1. Bekiroğulları 10 9 1 19 2. Karşıyaka 10 8 2 18 3. ASB 8 6 2 14 4. ARUCAD Anka 10 4 6 14 5. LAÜ 10 3 7 13 6. Dumlupınar 8 0 8 8

2021-2022 Sezonu Genç Kızlar Ligi Puan Durumu # Takım O G M Puan 1. ARUCAD Anka 6 6 0 12 2. Küçük Kaymaklı 6 4 2 10 3. Dumlupınar 6 2 4 8 4. Karşıyaka - - - -

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27/12/2021 11:57