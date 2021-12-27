Genç Liglerinde Şampiyonlar Belli Oldu

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27/12/2021

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Genç Liglerinde Şampiyonlar Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Kız ve Genç Erkek ligleri geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan son hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan liglerin sonunda Genç Kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği, Genç Erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği şampiyonluğa ulaşan ekipler oldu.

Lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu

#

Takım

O

G

M

Puan

1.

Bekiroğulları

10

9

1

19

2.

Karşıyaka

10

8

2

18

3.

ASB

8

6

2

14

4.

ARUCAD Anka

10

4

6

14

5.

LAÜ

10

3

7

13

6.

Dumlupınar

8

0

8

8

 

2021-2022 Sezonu Genç Kızlar Ligi Puan Durumu

#

Takım

O

G

M

Puan

1.

ARUCAD Anka

6

6

0

12

2.

Küçük Kaymaklı

6

4

2

10

3.

Dumlupınar

6

2

4

8

4.

Karşıyaka

-

-

-

-

 

27/12/2021 11:57
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TAGS: Genç Ligleri, Şampiyon
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