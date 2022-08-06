Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu

Milli atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

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06/08/2022

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Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç milli atlet, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.

Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına Yasmani Copello'dan sonra inen ikinci isim oldu. Türkiye, geçen yıl yapılan şampiyonada da bu kategoride Berke Akçam'la altın madalyaya uzanmıştı.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı, 2'si altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4'e yükseldi.

06/08/2022 10:11
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TAGS: İsmail Nezir
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