Genç Millilerimiz ve Alara Çeyrek Finalde

ALARA YENİDEN ÇEYREK FİNALDE

Kız Milli Sporcumuz Alara Ghaffari 2022 Avrupa Gençler Şampiyonasında önceki gün kazandığı Gümüş Madalyanın ardından başlayan 8 Top Disiplininde de Çeyrek Finale kalmayı başardı. Alara bu gün saat 14:00 te önceki gün galip geldiği Avusturya’dan Lena Primus ile madalya maçına çıkacak. Kazanması halinde Yarı Final 16:00 da ve Final karşılaşması da 19:30 da oynanacak.

Gençlerimiz Slovenya’yı 2-1 Yendi

RAKİBİMİZ ALMANYA GENÇ MİLLİ TAKIMI

Genç Milli Takımımız Takımsal karşılaşmalarından ilkini önceki gün Türkiye ile yapmış ve karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Ardından Ukrayna Genç Milli Takımı’na 0-2 kaybeden Genç Milli Takımımız dün saat 18:00 de Slovenya karşılaştı. Slovenya Genç Milli Takımı’nı 2-0 yenerek Çeyrek Finale yükselen Genç Milli Takımımızda Efe Özkutaylı, Salih Boztuna ve Mehmet a. Öngören yer alıyor. Çeyrek Final karşılaşması için Almanya ile eşleşen Genç Millilerimiz Salı gün saat 17:00 de Almanya Genç Milli Takımı ile madalya için oynayacak.

27 ülkenin Genç Milli Takımlarının katılımı ile Bulgaristan’ın Petrich kentinde devam eden 2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Şampiyona’da bu gün 8 Top Disiplini final grubu karşılaşmaları yer alacak.

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31/07/2022 20:22