Genç Millilerin programı belirlendi

KKTC Genç Milli Takımı'nın Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile karşılaşacağı, KKTC'nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı için program netleşti.

16 Kasım Çarşamba saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Genç Milli Takımımız ilk çalışmasını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan ile Genç Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Kınacı ve yardımcıları Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan ve Hüseyin Mertol nezaretindeki antrenmana 24 futbolcu katıldı.

Genç Milli Takım kadrosu 15 Kasım Salı günü toplanarak bir çalışma yaptıktan sonra kampa girecek ve Çarşamba günkü karşılaşmaya çıkacak.

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12/11/2022 22:53