Genç model, çıplak videolarını satarken yakalandı!..

İngiltere'de reyting rekorları kıran, gençlerin bir villada aşkı aradığı Love Island programındaki kadın yarışmacılardan Megan Barton-Hanson'ın çıplak videolarını internette sattığı ortaya çıktı.

İngiltere'de aradıkları aşkı bulmak isteyen bekar erkek ve kadınların bir villada yaşadıkları Love Island (Aşk Adası) isimli programın yarışmacılarından Megan Barton-Hanson'ın kendi uygunsuz videolarını internetten sattığı ortaya çıktı.

15 STERLİN'E AYLIK ABONELİK YAPIYOR

Genç model, fotoğraflarını ve kliplerini görüntülemek için hayranlarını abonelik sistemi ile ücretlendiriyor. Ayda 15 sterlin (90 lira) karşılığında hayranlarına uygunsuz hallerini gösteren 24 yaşındaki kadının Instagram sayfasının popülaritesi de bu olaydan sonra hızla artmaya başladı. Megan, ateşli görünüşünün rakipler karşısında kendisine avantaj sağlayacağını düşünüyor. (Vatan)