Genç müzisyen, CD’sini Fuat Oktay’a takdim etti

Doğu Akdeniz Doğa Koleji 10. sınıf öğrencisi Erdoğan Orsen, “Kıbrıs Benim Vatanım” şarkısının bulunduğu CD’yi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a taktim etti.

Genç müzisyen Erdoğan Orsen, sözleri Orhan Orsen'e ve müziği kendisine ait yine kendisinin seslendirdiği , “Kıbrıs Benim Vatanım” isimi şarkısı için Fuat Oktay’dan taktir ve destek gördü. Erdoğan Orsen, Fuat Oktay’a CD’sini KKTC'nin 38'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde adaya geldiği 15 Kasım günü takdim etti. Erdoğan Orsen’ın “Kıbrıs Benim Vatanım” şarkısı büyük beğeni görüyor ve öğretici bulunuyor.

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19/11/2021 14:37