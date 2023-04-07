Genç raketlerin mücadelesi sürüyor

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07/04/2023

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Genç raketlerin mücadelesi sürüyor

HEAD & SHOULDERS CUP GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP’da 12 yaş kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;  

 

12 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final

Safıya Akhmetova – Girne Umut Yerebakan        0/6 1/6

Nehir Gürses - Zarif Dayı                                        6/3 6/2

Gökçe Karamahmutoğlu - Enra Çakartaş            0/6 0/6

Gülay Meyra avcı - Vera Gazi                                 1/6 0/6

 

12 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Emre Aleks Kural - Deniz Hüseyin Önen              0/6 0/6

Toprak Ata Candan - Kıvanç Öztuğ                      1/6 7/6 3/6

Devin Bedevi - Erdal Arabacıoğlu                         4/6 0/6

Baran Başaran - Said Zeki Avcı                             6/0 6/0

 

07/04/2023 22:42
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TAGS: Genç raketlerin mücadelesi sürüyor
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