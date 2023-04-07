Genç raketlerin mücadelesi sürüyor
07/04/2023
HEAD & SHOULDERS CUP GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP’da 12 yaş kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final
Safıya Akhmetova – Girne Umut Yerebakan 0/6 1/6
Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/3 6/2
Gökçe Karamahmutoğlu - Enra Çakartaş 0/6 0/6
Gülay Meyra avcı - Vera Gazi 1/6 0/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Emre Aleks Kural - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6
Toprak Ata Candan - Kıvanç Öztuğ 1/6 7/6 3/6
Devin Bedevi - Erdal Arabacıoğlu 4/6 0/6
Baran Başaran - Said Zeki Avcı 6/0 6/0