'Genç Sanatçılar Resim Yarışması' bu yıl Birkan Uzun anısına düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin pandemi nedeniyle son iki yıldır düzenleyemediği geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması” bu yıl Birkan Uzun anısına yapılıyor.

“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022” adıyla bu yıl 12. kez düzenlenecek yarışmasına başvurular 21-31 Mart tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde alınacak.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, yarışmaya, ileriki günlerde duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1987-31 Aralık 2006 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

Şartname Kültür Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden alınacak ve Daire’den e-posta ile talep edilebilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022 Şartnamesi, Kültür Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden alınabileceği gibi [email protected] adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi.

Başvurular esnasında, yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

YARIŞMAYA EN AZ ÜÇ EN ÇOK BEŞ ESERLE KATILIM SAĞLANIYOR

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.



Değerlendirmeler önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle yapılacak.

Birkan Uzun anısına gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın Ödülleri

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan Seçici Kurul’un, Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden bir esere “Başarı Ödülü”, bir esere “Kültür Dairesi Özel Ödülü” ve bir esere de Birkan Uzun anısına “Birkan Uzun Özel Ödülü” verilecek.

Seçici Kurul, uygun gördüğü takdirde bir esere de “Jüri Özel Ödülü” verecektir.

Başarı Ödülünü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 6 Bin TL ile Plaket, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 4 Bin TL ile Plaket, Birkan Uzun Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 2 Bin TL ile Plaket ve Seçici Kurulun uygun görmesi halinde belirleyeceği Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına da 2 Bin TL ile Plaket verilecek.



Birkan Uzun anısına gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022 Sergisi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak açılış ve ödül töreni tarihi ise 23 Mayıs 2022 ile 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak şekilde Kültür Dairesi tarafından belirlenip duyurulacak.

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07/02/2022 15:21