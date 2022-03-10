Genç Sanatçılar Resim Yarışması'nın seçici kurul üyeleri belirlendi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın seçici kurul üyelerini belirledi.

Seçici kurul üyeleri, Ressam Osman Keten, Grafik Tasarımcı Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve Ressam Hüseyin Özinal olacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Birkan Uzun anısına düzenlenen “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022”ye her iki tarih de dahil olmak üzere, 21-31 Mart tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat konuyla ilgili açıklamasında, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1987 ve 31 Aralık 2006 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşlarının yarışmaya katılabileceğini kaydetti.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022 Şartnamesi, Kültür Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden alınabileceği gibi [email protected] adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “Alındı Belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerekiyor.

Başvuru esnasında yarışmaya verilecek eserler, yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

YARIŞMAYA EN AZ ÜÇ, EN ÇOK BEŞ ESERLE KATILIM SAĞLANABİLİR

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

Değerlendirmeler seçici kurulun saptayacağı yöntemle yapılacak.

ÖDÜLLER

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan Seçici Kurul’un, Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden bir esere “Başarı Ödülü”, bir esere “Kültür Dairesi Özel Ödülü” ve bir esere de Birkan Uzun anısına “Birkan Uzun Özel Ödülü” verilecek. Seçici Kurul, uygun gördüğü takdirde bir esere de “Jüri Özel Ödülü” verecek.

Başarı Ödülünü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 6,000TL ile Plaket, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 4,000TL ile Plaket, Birkan Uzun Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 2,000TL ile Plaket ve Seçici Kurulun uygun görmesi halinde belirleyeceği Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına da 2,000TL ile Plaket verilecek.

Birkan Uzun anısına gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022 Sergisi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak açılış ve ödül töreni tarihi ise, 23 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak şekilde Kültür Dairesi tarafından belirlenip duyurulacak.

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10/03/2022 14:20