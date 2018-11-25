Genç şarkıcı burun estetiği için gitti, yaşamını kaybetti

Burun estetiği olmak isteyen 36 yaşındaki şarkıcı Laura Avila korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Burnunu beğenmeyen ve estetik ameliyatı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Teksaslı Avila, Kasım ayının başında sadece daha ucuz olsun diye Meksika’ya gitti.

Genç şarkıcının ölümü hayranlarını üzdü.

Meksika sınırındaki Juarez kentine giden Avila’ya anestezi yapıldı. Fakat deneyimsiz doktorların yürüttüğü ameliyat sırasında anestezi beyne zarar verdi. Dakikalar içinde kalp krizi geçiren ve komaya giren genç kadın yaşama döndürülemedi. Kız kardeşi ile birlikte Meksika’ya giden ablası Angie yaşadıklarını ABD basınına anlattı… Angie, “Bizi bir hastaneden öbürüne gönderdiler. Üstelik kız kardeşimin naaşını da parayı ödemediğimiz için vermediler. Meksika’daki hastaneler bizi resmen rehin tuttu” dedi.

Laura’nın nişanlısı Enrique Cruz da hastane yönetiminin önce, “Tansiyonu düşük, ameliyatı yapamayız” dediğini aktarırken, “Bize durumun ciddiyetini anlatmadılar. Sadece sorularımızı geçiştirdiler” dedi. Cruz, Meksikalı yetkililerle temas halinde olduğunu ve hastaneyle birlikte doktorlar hakkında yasal süreci başlatacağını dile getirdi.