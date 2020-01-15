''Genç Şefler Final’de'' yeni yayın dönemi heyecanı başlıyor

Final Üniversitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde geçtiğimiz sezon başlayan ve büyük ilgiyle izlenen “Genç Şefler Final’de” yeni yayın dönemi 17 Ocak Cuma akşamı BRT 1 HD ekranlarında saat 20.00’de başlıyor.

Çekimleri yine Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda gerçekleştirilen “Genç Şefler Final’de”, yeni yayın dönemi boyunca her Cuma saat 20.00’de BRT 1 ekranlarında olacak. Büyük heyecan, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Haydarpaşa Ticaret Lisesi ön eleme yarışması ile başlayacak. Genç Şefler Final’de liseler arası yemek yarışmasına yeni sezonda da geçtiğimiz sezonun liseleri; Gazimağusa Ticaret Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi kıyasıya rekabet edecek.

Yarışma finali yine BRT1 HD’den canlı yayınlanacak

Kıbrıs’a ait yemek kültürü ve dünya mutfaklarını tanıtıp aşçılık mesleğini gençlere sevdirmek amacıyla başlatılan yarışmanın ilk sezonunda şampiyon Haydarpaşa Ticaret Lisesi olmuştu. Yarışmanın ikincisi Güzelyurt Meslek Lisesi, üçüncüsü Girne Turizm Meslek Lisesi, dördüncüsü Gazimağusa Ticaret Lisesi olurken Karpaz Meslek Lisesi beşinci olarak yarışmayı tamamlamıştı. Yeni sezonda ön eleme ve ikinci tur yarışmaları da geçtiğimiz sezonun sıralamasına göre ekranlarda her hafta yerini alacak.

Genç Şefler Final’de, ikinci sezonunda da BRT’nin deneyimli sunucusu Ceren Aksu’nun anlatımıyla ekranlara gelecek. Yarışmanın sonunda yarışmacı ekiplerdeki öğrencilere Final Üniversitesi’nden %100, %90, %80 ve %70 oranlarında eğitim bursu ödülü verilecek.

Büyük heyecanla renkli görüntülere sahne olacak yarışmanın finali ise yine BRT 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

15/01/2020 13:19