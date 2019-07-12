Genç: 'Tüm halkımızın başı sağolsun'

HP Milletvekili Mesut Genç bu akşam meydana gelen denizdeki faciayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

Malesef bugün öğleden sonra Büyükkonuk sakinlerinden olan Katırcı ailesinden 4 kişi denizde boğularak hayatını kaybetmiştir. Ailenin en küçüğü ve aynı köyden Osman GÖZTAŞ kardeşimiz kurtulmuştur.

Ölenler arasında olup bulunamayan ortanca kardeş askeri yetkililerin helikopter desteği ile bulunmuş şu an itibari ile vefat edenler Mağusa Devlet Hastanesine nakil ediliyor.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler mekânlarının cennet olmasını yüce mevlâmdan niyaz ederim.

Kurtulan ailenin en küçüğü ile Osman kardeşimizede acil şifalar temenni ederim.

Tüm halkımızın başı sağolsun.