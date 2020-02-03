Genç Yapı Market internet mağazası açıldı

Genç Yapı Market, müşterilerine internet üzerinden sipariş olanağı sunan internet mağazasını hizmete açtı. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük yapı marketini Lefkoşa’da açmaya hazırlanan Genç Yapı Market, internet mağazasıyla da sektördeki öncü tavrını sürdürüyor. Eve teslim hizmetinin şu an için Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da geçerli olduğunu ancak zamanla tüm Kuzey Kıbrıs’a geçerli olacağını belirten İlkay M. Genç Ltd. Genel Müdürü Mustafa Genç, konuyla ilgili şunları söyledi: “Aylık dergide yer alan ürünlere internet mağazamızdan tek tıkla ulaşılabiliyor. Müşterilerimiz bundan böyle mağazalarımıza gelmeye vakitleri olmadığı zaman internet mağazamızı 7/24 gezebilecek ve diledikleri ürünü kolayca satın alabilecekler. Biz de kapılarına kadar getireceğiz. Kıbrıs için büyük bir adım olarak gördüğümüz bu hizmet için çok heyecanlıyız.”

Genç Yapı Market internet mağazasına shop.gencyapimarket.com adresinden ulaşabilirsiniz.

03/02/2020 11:24