Sitede
Google'da
x
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
02/11/2019
HK
02/11/2019 11:09
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Genç Yapı Market
,
haber
,
kıbrıs
MANŞETLER
Onurhan'dan Münhal ve Üçlü Tarife Açıklaması
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri (2 Kasım 2019)
HK KIBRIS
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
HK KIBRIS
Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2019)
HK SAĞLIK
2 Kişi Yaşamını Yitirdi, 1 Kişi Yaralandı
HK KIBRIS
Trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
HK DÜNYA
Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan önemli açıklamalar
HK KIBRIS
İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın seçim ittifakı tavsiyesini reddetti
HK İNGİLTERE
ABD'de demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke adaylıktan çekildi
HK DÜNYA
ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri için yarışan eski Teksas temsilcisi Beto O'Rourke Demokrat başkan aday adaylığından çekildi
HK YAŞAM
Probiyotiklerin vücudumuza olan önemi!
HK YAŞAM
WhatsApp'ın Android sürümüne yeni özellik
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM
Google o markayı satın aldı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Spotify ücretlerine de zam geldi
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Apple TV plus 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Fuji Dağı'na tırmanırken düşen vloggerın cansız bedeni bulundu
HK YAŞAM - ABSÜRD
Death Stranding inceleme puanları açıklandı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Google, Kanada'da 'akıllı kent' kurmak istiyor: Yerel yönetim onayladı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
'Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta'
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Twitter'in siyasal içerikli reklamları kasım ayı sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmasının ardından Facebook'un üzerindeki baskılar artıyor.
Android kullanıcıları, kaldırılması 'imkansız' virüs konusunda uyarıldı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Başman Group’tan Büyük İndirim Şöleni
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Facebook yüzlerce hesabı kapattı!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Google, web siteleri için bir devri kapatıyor!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Google’ın aldığı karar ile Adobe Flash devri resmen kapanıyor.
Samsung'un yüzü Note 10 sayesinde gülüyor!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
İtalyan Fiat ve Fransız PSA birleşmeyi planlıyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Eklem sağlığınızı korumanın yolları
HK YAŞAM
Twitter siyasetle ilişkili reklamları yasaklıyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Game of Thrones'un devam dizilerinden 'Age of Heroes' iptal edildi
HK YAŞAM - SİNEMA
HBO, Game of Thrones’tan binlerce yıl öncesini anlatacak olan Age of Heroes adlı diziyi iptal etme kararı aldı. İptal kararının nedeni olarak, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olması gösteriliyor
Dünyanın en yaşlı kadını 124 yaşında öldü
HK YAŞAM - ABSÜRD
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Dünyayı bekleyen büyük tehlike
HK YAŞAM
WhatsApp'tan İsrailli casus yazılım şirketi NSO'ya dava
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Facebook ve Instagram, cinsellik maksatlı emojileri yasaklıyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Facebook ve Instagram, patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle ilgili 'direkt ya da dolaylı' yoldan çağrışım yapan emojileri yasaklıyor. Artık bu tür ifadeler kullanılamayacak
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi
HK YAŞAM - ABSÜRD
Google'dan web siteleri için kritik 'Flash' kararı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Yeni Game of Thrones dizisinin ismi belli oldu: House of the Dragon
HK YAŞAM - SİNEMA
Cenaze yemeğinde yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi
HK YAŞAM - ABSÜRD
12 yaşındaki Ganalı çocuk üniversitede okuyacak
HK YAŞAM - ABSÜRD
Gana'da 12 yaşındaki bir çocuk Gana Üniversitesi'nin sınavlarını kazandı
Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı
HK YAŞAM - SİNEMA
Netflix'le anlaşan Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi
HK YAŞAM - SİNEMA
'Volkswagen, üretim için Türkiye yerine Slovakya'yı radarına aldı'
HK YAŞAM - OTOMOBİL
Çin'de 67 yaşındaki kadın doğum yaptı
HK YAŞAM
Lüks imparatoru mücevher avında
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Christian Dior, Fendi, Givenchy, Hublot gibi markaları altında toplayan Fransız lüks devi LVMH, Amerikalı ünlü mücevherci Tiffany’yi almak için harekete geçti
Araştırmacılara göre modern insanların anavatanı Botsvana
HK YAŞAM - ABSÜRD
Instagram, 'intihar ve kendine zarar verme' içerikli paylaşımları yasakladı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
NASA'dan 'Cadılar Bayramı' paylaşımı
HK YAŞAM
Google, yapay zekaya kokuları öğretmeye başladı
HK YAŞAM
ABD'de yangınlar 'zengin muhitlerini' vurdu!
HK YAŞAM
ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi hızla yayılan orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti. Tahliye olan isimler arasında LeBron James ve Arnold Schwarzenegger gibi isimlerin de yer aldığı öğrenildi
İnternet olmayan adada turizm patlaması
HK YAŞAM
NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel güneş fotoğrafı
HK YAŞAM
Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Toyota'nın yeni otomobili Mirai, gücünü inek dışkısından alacak
HK YAŞAM - OTOMOBİL
Bilim insanları bir kedi mumyasının içinde neler olduğunu açığa çıkardı
HK YAŞAM - ABSÜRD
Fransız bilim insanlarının 2500 yıllık antik Mısır kedi mumyasının içinde neler olduğunu öğrenmeyi başardığı belirtildi
Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Yıllardır Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo açık artırmada rekor kırdı
HK YAŞAM - ABSÜRD
Akrep Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri
HK YAŞAM
Kıbrıslı Türk Rapçi Cinayete Kurban Giden Emine Bulut'u Unutmadı
HK YAŞAM
Fotofinişte Bezos önde
HK YAŞAM
Canan Karatay: Zeytinyağı altından daha değerlidir
HK YAŞAM
Beynin çok çalışması ömrü kısaltıyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
En Hızlı Şekilde Sevdiğinizi Kendinize Aşık Edin
HK YAŞAM - KADIN
Teknolojik cihazları kullanırken dikkat etmemiz gerekenler
HK YAŞAM
Google o markayı satın aldı
Aleyna Tilki Instagram'ı salladı
Spotify ücretlerine de zam geldi
Apple TV plus 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı
Fuji Dağı'na tırmanırken düşen vloggerın cansız bedeni bulundu
Death Stranding inceleme puanları açıklandı
Google, Kanada'da 'akıllı kent' kurmak istiyor: Yerel yönetim onayladı
'Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta'
Android kullanıcıları, kaldırılması 'imkansız' virüs konusunda uyarıldı
Mehmet Ali Erbil taburcu edildi
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
Başman Group’tan Büyük İndirim Şöleni
Katy Perry'nin Cadılar Bayramı fotoğrafı davalık oldu
Talat Bulut’un 100 bin TL’lik tazminat davasına mahkemeden ret
Pascucci’yi cadılar bastı
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı çok değişti
Facebook yüzlerce hesabı kapattı!
'Çukur' dizisine suç duyurusu
Google, web siteleri için bir devri kapatıyor!
Samsung'un yüzü Note 10 sayesinde gülüyor!
Keyf-i Sefa'da Hüsnü Şenlendirici ve Atakan Akdaş ile Cumhuriyet Coşkusu
Cansu Tosun film için Farsça öğrendi
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 yanıtı: Leş kargaları saldırmaya başladı
Kate Middleton’dan Meghan Markle’a saray hayatı tavsiyesi
İtalyan Fiat ve Fransız PSA birleşmeyi planlıyor
Eklem sağlığınızı korumanın yolları
Twitter siyasetle ilişkili reklamları yasaklıyor
Game of Thrones'un devam dizilerinden 'Age of Heroes' iptal edildi
Dünyanın en yaşlı kadını 124 yaşında öldü
Dünyayı bekleyen büyük tehlike
Aydın'da Buray coşkusu
WhatsApp'tan İsrailli casus yazılım şirketi NSO'ya dava
Kevin Spacey'nin ikinci cinsel taciz davası da düşürüldü
İngiliz Kadın Vekillerden Düşes’e Açık Mektup
Kanye West: Demokratlar siyah Amerikalıları beyinlerini yıkayarak kürtaja yönlendirdi
De Niro: Trump bir soytarı, budala, bu ülkeyi mahvedecek
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Facebook ve Instagram, cinsellik maksatlı emojileri yasaklıyor
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi
Google'dan web siteleri için kritik 'Flash' kararı
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
Yeni Game of Thrones dizisinin ismi belli oldu: House of the Dragon
Cenaze yemeğinde yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi
12 yaşındaki Ganalı çocuk üniversitede okuyacak
Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı
Netflix'le anlaşan Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi
'Volkswagen, üretim için Türkiye yerine Slovakya'yı radarına aldı'
Çin'de 67 yaşındaki kadın doğum yaptı
Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi
Lüks imparatoru mücevher avında
Demet Evgar: Antalya Film Festivali'nde yarışacak olan filmim nedeniyle resepsiyona katılamayacağım
Kylie Jenner, Stormi paylaşımıyla hedefte
Araştırmacılara göre modern insanların anavatanı Botsvana
NASA'dan 'Cadılar Bayramı' paylaşımı
Instagram, 'intihar ve kendine zarar verme' içerikli paylaşımları yasakladı
Regina King: Güçlü olmak harika
David Beckham'dan çocuklarına öğütler
Google, yapay zekaya kokuları öğretmeye başladı
ABD'de yangınlar 'zengin muhitlerini' vurdu!
İnternet olmayan adada turizm patlaması
Edis, İzmir'de sevenleriyle buluştu
NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel güneş fotoğrafı
Şansal Büyüka veda etti!
Gökçe Bahadır da dijital platformda
Selin Ciğerci'nin rüyası gerçek oluyor
Nusret'ten çalışanına dudak uçuklatan zam!
Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı
Toyota'nın yeni otomobili Mirai, gücünü inek dışkısından alacak
Bilim insanları bir kedi mumyasının içinde neler olduğunu açığa çıkardı
En Hızlı Şekilde Sevdiğinizi Kendinize Aşık Edin
Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı
Adele boşandıktan sonra 20 kilo verdi
Yıllardır Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo açık artırmada rekor kırdı
Akrep Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri
Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi
Fotofinişte Bezos önde
Hülya Avşar: Evlilik için daha erken!
Katy Perry’den 35’e özel poz!
Canan Karatay: Zeytinyağı altından daha değerlidir
Beynin çok çalışması ömrü kısaltıyor
Kıbrıslı Türk Rapçi Cinayete Kurban Giden Emine Bulut'u Unutmadı
Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı
Gönyeli Gençlik Festivali Tamamlandı
10 milyonu cebine attı
'Dünya kütlesinin yüzde 3'ü büyüklüğündeki küçük gezegenlerde yaşam gelişebilir'
Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu
NASA açıkladı: Golf arabası büyüklüğünde...
Sanal gerçeklikte Mona Lisa
Danla Bilic, estetikte Ajda Pekkan'ı geçti!
Bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi
Almanya’nın ‘Romeo’su: Kız arkadaşının tutulduğu cezaevine zorla girmeye çalıştı
Coldplay'dan dört yıl sonra iki yeni şarkı
Ben Affleck yeni aşkını internette arıyor
ABD'de bir avcı, avladığını zannettiği geyik tarafından öldürüldü
Ünlülerin karbon ayak izi belirlendi
Gönyeli Gençlik Festivali’nde sahne Kıbrıslı Türk sanatçılarındı
Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi: Doğum uzmanı doktor açığa alındı
Casino İşletmecileri Birliği’nden Gazi’ye güçlü destek
Justin Bieber'in paylaşımı Türkleri sevindirdi
“Güvenli Dijital İmza” ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta
Ünlü isimle yine yakalandı!
Dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor
Meryem Uzerli, ünlü estetik doktoruna neden gittiğini açıkladı
Burcu Özberk'in sırrı ketojenik diyet
Instagram'dan kullanıcıları üzecek haber
Gönyeli’de Lütfiye Özipek Rüzgarı
'Libidosunu artırmak için' ayıların cinsel organlarını yiyormuş
Coldplay albüm haberini mektupla, şarkı listesini gazete ilanıyla verdi
İlk kurbanı 'resmi metresi'ydi... Kral 6 kişiyi daha gözden çıkardı
Selena Gomez'in yeni şarkısı Lose You to Love Me tartışmaları alevlendirdi
Cardplus "200 Meme Kanseri Adına 200 km Yürüyüş" etkinliğine destek verdi
Sharon Stone: Temel İçgüdü korkularımızı yakaladı
Google: 10 bin yıllık işlem 200 saniyeye indi
Hadise kendine doğum günü hediyesi aldı
Whatsapp'tan yeni özellik! ''Kapat'' seçeneği geliyor
Instagram, 'estetik operasyon filtrelerini' kaldırıyor
Acı biberin müthiş faydaları
Tesla hisseleri yüzde 20'den fazla değer kazandı
Huawei'den yeni Android kararı
Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler
Acun Ilıcalı açıkladı: 'Exatlon' artık Türkiye'de
Uçan taksi 2025'te hizmete başlayacak
1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi
Çinli adam, meme kanseri nedeniyle kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi
Son 15 yılın en değerli otomobil markası Toyota
Kedilere asla yedirmemeniz gereken 10 besin
Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıt
413 kiloluk balkabağı yetiştirdi, bot olarak kullanıyor
Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?
Selena Gomez'in yeni videosu iPhone 11 Pro ile çekildi
Kanadalı şirket, 'görünmezlik pelerini' geliştirdi
Keira Knightley: Büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkılmıyor
Red Hot Chili Peppers üyesi Flea evlendi
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeniden mi buluşuyor?
“Kraliyet Meghan Markle ve Prens Harry’ye hak ettikleri değeri vermedi” iddiası
Simit Oxford sözlüğü'ne eklendi
Netflix yeni içerikler için 2 milyar dolar borca giriyor
Acun Ilıcalı'dan Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e veda
Her konsere 100 fidan
WhatsApp'a 4 yeni özellik geliyor
Netflix yeni içerikler için 2 milyar dolar borca giriyor
Instagram 'kusursuz vücut algısı' yaratan filtreleri kaldırılıyor
Volkswagen yetkilisi duyurdu: Başka yer aramıyoruz
Gönyeli Gençlik Festivali Manga Konseriyle Başladı
'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı'
Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık nedeni Serenay Sarıkaya mı?
Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir? Lenfoma Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?
Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de boşanıyor
14 Yıllık Birliktelik Evlilikle Taçlandı
Miley Cyrus'a hayranlarından tepki
Dünyanın en yünlü koyunu ‘kaçak Chris’ öldü
Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı
Dünyanın en eski doğal incisi bulundu
İşte Facebook'un yeni görüntüsü
Sosyal medyada yeni akım: Joker!
Yapay zeka bu sektörlerde milyonlarca kişiyi işinden edebilir
Jim Carrey ile Ginger Gonzaga ayrıldı
Yakalandığı hastalık nedeniyle yedikleri biraya dönüşen adam tedavi altında
Sertab Erener'den her konsere 100 fidan
KKTC’yi, Esin Terzioğlu temsil edecek
Android kullananlar dikkat! Yeni virüs...
Meghan Markle: Arkadaşlarım bana Harry’den ayrıl dedi
Saadet Işıl Aksoy anne oluyor
Teknolojik cihazları kullanırken dikkat etmemiz gerekenler
Turpun bilinmeyen faydaları
Kedi Wilfred görüntüsüyle fenomen oldu
Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti
Onur Buldu’dan rol için büyük fedakarlık
Çağla Şıkel: Hiçbir zaman o kadar büyük…
Pınar Altuğ'un yeni imajı şaşırttı
NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk!
Fatih Ürek'in neşesi yerinde
Safiye Yalnız, İstanbul'da Özel Efekt makyaj eğitimi aldı
instagram Beğeni Arttırmak
Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı
Rihanna'dan herkesi susturan paylaşım
Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde
Windows 10'un hesap makinesinde artık trigonometri ve fonksiyon da olacak
'Tarzan’ın oğlu' annesini bıçaklayarak öldürdü
KED, Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti
Minik oğlunu 323 kez doktora götürdü, 13 gereksiz yere ameliyata soktu
Saç yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
Creditwest Ekonomi Gündemi 17 Ekim 2019
Gönyeli 'Gençlik Festivali' Başlıyor...
Eski oyuncaklarını saklayanlar zengin oldu
Kylie Jenner: İkinci çocuk istiyorum
Kraliyet çiftinden 13 yıl sonra bir ilk: 1000 polis koruyacak!
Her yıl 750 milyar dolar değerinde yemek çöpe gidiyor
Murat Efendi Villaları'nda Open House etkinliği devam ediyor
Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak
Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor
Ivana Sert’in ödül alması Demet Akalın’ı kızdırdı
Karnı burnunda eşinin maçına gitti
Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
Kıvanç Tatlıtuğ’un köpeği Mars kansere yakalandı
Gazi Yüksel 9. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’ne Katıldı
Grand Sapphire dünyaya açılıyor
Övünç Selden'e Yılın Diyetisyeni Ödülü
Popüler Haber
2 Kişi Yaşamını Yitirdi, 1 Kişi Yaralandı
Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2019)
4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Servis şoförü mahkemeye çıkarıldı
Hasan Amasyalı taburcu oldu
Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Yolda yürürken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı! Yağmur Geliyor
Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan önemli açıklamalar
Rum Merkezi Cezaevi’nde tecavüz
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.