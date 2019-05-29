Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
29/05/2019
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Genç Yapı Market
MANŞETLER
Tatar, Akıncı Arasında ''senden benden geçti" polemiği
HK KIBRIS
Elektrik kesintisi!
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
Euro, Sterlin, Dolar bugün kaç lira? 29 Mayıs Döviz Kurları
HK EKONOMİ
Canınız meyve çektiğinde doğal meyve tatları Beypazarı şişelerinde
HK YAŞAM - FIRSATLAR
8 farklı meyve aromasıyla marketlerde.
KKTC Gazete Manşetleri 29 Mayıs 2019
HK KIBRIS
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Erhürman: Tatar, bunu açıklamalı…
HK KIBRIS
UBP’de genel sekreterlik tartışması sürüyor!
HK KIBRIS
Devlet piyangosu çekildi!
HK KIBRIS
HK FIRSATLAR
Başman Group’tan Büyük İndirim Şöleni
HK YAŞAM - FIRSATLAR
IQOS, Kuzey Kıbrıs’taki ikinci yılında, yaklaşık 20 bin kişinin hayatını değiştirdi
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Coco Bongo Island Küllerinden Doğuyor
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Sivrisineklere karşı etkin koruma OFF!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Canınız meyve çektiğinde doğal meyve tatları Beypazarı şişelerinde
HK YAŞAM - FIRSATLAR
8 farklı meyve aromasıyla marketlerde.
Afyon'da Mantolama Yapan En İyi Firma
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Cam Balkonla Evinize Değer Katın
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Tchibo Gold Selection: Günün çok özel anlarına uygun, hazır kahve
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Lifecell Digital ve West Technology İş Birliği Protokolü İmzaladı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
DeFacto Girne’de yeni mağaza açtı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Zengin ürün çeşidiyle kadın, erkek ve çocuklar için tüm ihtiyaçlar tek mağazada
Dolu Dolu Ramazan yaşamak için BiP’leyin!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Kıbrıs Developments’in yeni projesi ''Natura'' tanıtıldı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Peugeot, 2019’un ilk çeyreğinde de ‘Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka’ oldu
HK YAŞAM - FIRSATLAR
FLO, KKTC’de üçüncü mağazasını açtı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
BiPBOX'u takip eden takipçiler, Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda kazandı!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, BiP uygulaması üzerinden takip edilerek her hafta birbirinden farklı hediyeler kazanma fırsatı sunan "BiPBOX" kanalı Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda sürpriz hediyeler dağıttı.
Acapulco’da muhteşem tatil yüzde 45 indirimli!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Aydın Kız Öğrenci Yurtları Özellikleri
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Limasol Sigorta Hızlı Hasar Ödemesi ile de Takdir Topluyor
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Trio bebek ve çocuk arabası ile en konforlu yürüyüşler...
HK YAŞAM - FIRSATLAR
En Kolay Ulaşılabilen Catering Firmaları
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Yemek Firmaları İle Eşsiz Bir Menü Elde Edin
Bir Kadın İçin En Değerli Hediye Pırlanta
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Gnçtrkcll’liler bu yarıyılda da kazanıyor!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Finansbank Müşteri Hizmetleri Erişim
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Aktif Hoparlör Alırken Hangi Özelliklere Dikkat Edilmelidir?
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Acapulco’da Brunch keyfi
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Ülkenin önemli ve başarılı otellerinden Acapulco Hotel’de Pazar günleri Brunch keyfi yaşanıyor.
Münhal- Muhasebe ve Mali Kontrol Sorumlusu
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Düğün Fotoğrafçısı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Maestro'un Pizza Tostu Dubai'de büyük beğeni topladı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Acapulco’da erken rezervasyon dönemi başladı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Dijital Platform Fenomeni BiPBOX 20 Bin Takipçiyi Aştı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
4 Arka Kameraya Sahip Samsung Galaxy A9, Turkcell İletişim Merkezleri’nde
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Sevgiliye Özel Akıllı Bileklikler ‘Aklınızda Kalmasın’ Diye
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Ona aşkınızı Ferhat Göçer şarkıları eşliğinde Acapulco'da fısıldayın
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Bulgur Köftesini sıcak sıcak evinizde yemek istemez miydiniz?
HK YAŞAM - FIRSATLAR
1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti Kazandılar!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Lifecell Digital sarı koltukta fotoğrafını çekip, #lifecelluçuruyor hashtag’i ile Instagram’da paylaşan 5 kişi 1 yıllık Lifecell Digital Ev İnterneti kazanma şansı yakaladı!
Çangar Motors bünyesinde çalışacak ön muhasebe elamanı aranıyor
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Ödüllü Marka Projede 0,98 Faiz Fırsatı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Maesto Mini Pizza her partinin yıldızı
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Dünya’nın Emlağı Bir Tıkla Cebinizde!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu münhali…
Tchibo Onan Ltd güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta
HK YAŞAM - FIRSATLAR
LİMON ile Faturaları Ödemek Artık Çok Kolay
HK YAŞAM - FIRSATLAR
lifebox ile Prag Seyahati
HK YAŞAM - FIRSATLAR
2. Liseler Arası Ses Yarışması Düzenleniyor
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Maestro Pizzalar tam sana göre
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Kariyerinize İngilizce Bilmemek Engel Olmasın
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Kampanyalı Cihaz Alanlar Şimdi 2 Defa Kazanıyor!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
DAVIDOFF Café Şimdi Kıbrıs'ta marketlerde
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Sabahlıklı Lohusa Gecelik Takımları ile Lohusa Döneminizi Kolaylaştırın
HK YAŞAM - FIRSATLAR
City Park Homes’a Büyük İlgi
HK YAŞAM - FIRSATLAR
“Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor” söylemi ile yola çıkan City Park Homes’da daire satışları devam ediyor.
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
Afyon'da Mantolama Yapan En İyi Firma
Kronik iş stresi artık bir hastalık
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklandı
Instagram, en yaratıcı reklamları ödüllendirecek
Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor
YouTube 30 Mayıs'ta resmen kapatıyor
Bakın tadı neden farklı?
TUFAD 25’inci Yıl Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi
Alibaba'dan 20 milyar dolarlık hamle
Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili şaşırtan açıklama
Şehit Ertuğrul İlkokulu Ailesi 55. Yılda Buluşuyor
Yarın 'Dünya MS Günü"
Elit Eğitim Merkezi öğrencileri ödüllendirildi
Çin'de 'dünyanın ilk albino pandası' görüntülendi
Depresyon, Alzheimer riskini 2 kat artırıyor
Yanan evin önünde salıncakta sallanan çocuk ülke gündemine girdi!
246 poşet kokain yutan Japon yolcu uçakta öldü
Reflüyü tetikleyen besinler neler?
Amaç plastik kirliliğine dikkat çekmek
'Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir'
Facebook'un ilginç mülakat soruları
"Sahte güneş gözlüğü" uyarısı
Alışveriş bağımlılarının ortak özellikleri
Hurmanın inanılmaz faydaları
Amatör fotoğrafçının çektiği kartal internette viral oldu
Uzaya giden rokete şimşek çarptı
Buket Özatay ve Nilgün Ortaş’tan kolay yaşamlar fotoğraf sergisi...
Final Üniversitesi müzik kursları başlıyor
‘Kilolu çocuğu diyete sokmayın’
Malezya'nın yaşayan son erkek Sumatra gergedanı öldü
KKTC 2. Ambulans Rallisi DAÜ’de Gerçekleştirildi
Omuz ve kollara yayılan ağrıların nedeni bu olabilir
Doğum Sırasında Kontrolü Anneye Veren Yöntem
Bayram geliyor dikkat, aşırı tatlı gıda alerjisine sebep olabilir!
Huawei çözümü yeni işletim sisteminde buldu
Diyabet (Şeker Hastalığı) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?
Her 4 saniyede 1 kişi sigaradan ölüyor
Acun Ilıcalı: Alex ile ilgili bir bombamız var ama onu Ali Koç açıklayacak
Yeni Nesil Micro Plus, Cyprus Nutrition & Health Center Kalitesiyle Hizmetinizde
Hangi Yağları Tüketmeliyiz?
Türkiye, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kuracak
İşte sivri sineklerden kurtulmanın doğal yolları
Nil Karaibrahimgil: "Kalplerini tuttum sıcacıktı"
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Kıbrıslıların Saç Ekimindeki Tercihi Neden Neopital?
Açılışta izdiham yaşandı!
Meslek birliklerinden Huawei'ye darbe!
Yeni Call of Duty oyununun ismi belli oldu!
WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor!
Işık ve stres melatonin hormonunu azaltıyor
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri Sahiplerini Buldu
"Tatlı yedikten sonra diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz"
Başman Group’tan Büyük İndirim Şöleni
Athena Gökhan ‘O Ses Türkiye’den ayrılış nedenini açıkladı: Acun düşünce…
Mona Lisa yapay zekayla 'konuşturuldu'
AML Yılsonu Sergisi Açılıyor
Bağırsaklara Dost Besinler
Acun Ilıcalı’dan 750 bin dolar kazanan Turabi’ye mesaj var
Vücudun tutkalı 25 yaşından sonra üretilmiyor! Hepimizin kolajene ihtiyacı var
Kargoları robotlar taşıyacak
Washington eyaleti, insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesine izni verdi
WhatsApp'tan iki yeni özellik!
Pentagon'dan UFO itirafı!
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!
Cilt kanseri artıyor, cildinizi güneşten koruyun!
SpaceX uzaya 60 tane internet uydusu gönderdi
Şarkıcı Elif Kaya Kıbrıs'a gelirken havalimanında gözaltına alındı
Final Üniversitesi’nde Sıra Dışı Kariyer konuşuldu
Lifecell Digital ve Ram Trading İş Birliği Protokolü İmzaladı
Pentagon’dan yıllar sonra gelen UFO itirafı
Doktorlardan uyarı: Köpeğinizi tasmayı elinize dolayarak gezdirmeyin
Patlamış mısır kilo aldırır mı? İşte patlamış mısırın kilo verirken sağladığı faydalar...
Şeyma Subaşı’dan fikir hırsızlığı açıklaması: Sadece gülüyorum
İşinize yarayacak pratik bilgiler
Vegan Yiyecekler: Sağlıklı ve Pratik Yapımlarıyla Kavanozda Vegan Tarifler
Kanser Nedir? Sık Rastlanan Kanser Türleri Nelerdir?
Kemoterapi ve Alternatif Kanser Tedavileri Hakkında Neler Biliyorsunuz?
Özlem Gedik yazdı: Dayatmalara Hayır!
Popüler Haber
Nöbetçi Eczaneler - 28 Mayıs 2019
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Açıkladı
Son sınavına girip mezun olacaktı...
Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı
'Köstebek' Operasyonu!
Özersay: Mali açıdan güven veren bir tablo görmedik
Dağhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
DNA örnekleri zanlıya ait çıktı!
Sert ve Önal 3 gün tutuklu kalacak
Atabey’in ölüm nedeninin tespiti için doku alındı
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.