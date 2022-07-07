Genç yaşta unutkan yapıyor...

Hafıza, zekâ, enerji en çok genç yaşta lazımken sofradan alamadığımız bazı yiyecekler bu 3'lüyü köreltiyor ve unutkanlığa sebep oluyor. İşte gençken güçlü hafıza için vazgeçilmesi gereken yiyecekler…

Genç yaşta herkes güçlü hafızasına ya da zekâsına güvenir. Fakat son yıllarda unutkanlık şikâyetleri gençlerde de artmaya başladı. Artık güvenilen genç hafıza durumları sadece sözde kaldı da denilebilir. Bunun sebebi elbette sofrada kaldırmaktan vazgeçemediğimiz yiyecekler. İşte hafıza bitiren 3 yiyecek...

1. ŞEKER

Şekerle ilgili Canan Karatay'dan Osman Müftüoğlu'na kadar birçok uzman ismin uyarılarını sık sık duyuyoruz ve okuyoruz. Şekerli yiyecekler hafızanın en güçlü düşmanı. Şekerli ürünler öğrenme güçlüğüne ve unutkanlığa neden oluyor. Bu durum hafızayı her geçen gün zayıflatıyor.

2. FAST-FOOD VE KIZARMIŞ BESİNLER

Birçok araştırma kızartılmış ürünlerin beyinde hasarlara yol açtığını kanıtlıyor. Bu durumda fast-food ürünler de hafıza düşmanı yiyecekler arasında yer alıyor.

3. TUZ

Tuzla ilgili uzmanlar sık sık uyarıyor. Kalpten beyne kadar zararlı olan tuz hafızayı ve düşünme yeteneğini de olumsuz etkiliyor.

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07/07/2022 15:59