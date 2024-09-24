Genç Yelkenciler Anamur’da tarih yazdı

Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu’na bağlı Akdeniz Yelken Derneği sporcuları İlya Malinin (16 yaş) ve Ege Sönmez Erdoğan (14 yaş), ülkemiz yelkenciliğinde tarihe geçecek bir başarıya imza atarak Girne’den Anamur Bozyazı’ya sadece rüzgarla başarılı bir solo yelken geçişi yaptı.

Genç yelkenciler ILCA 4 sınıfı tekneler ile sadece rüzgarla ve hiç durmaksınız Girne’den Anamur (Bozyazı) arasında 11 saat 2 dakika boyunca gerçekleştirilen Girne-Anamur (Bozyazı) solo yelken geçişi başarıyla tamamlandı.

Zorlu Hazırlık Süreci ve Başarı

Haftalar süren yoğun ve disiplinli antremanlar, hava ve deniz koşullarının dikkatle analiz edilmesi ve titizlikle planlanan stratejiler sayesinde, sporcular 18 Eylül sabahı saat 06:05'te 3 knot sabit rüzgarla yola çıktılar. Geçiş, aynı gün saat 17:03’te 22 knot'lık güçlü bir rüzgarla başarıyla son buldu.

Bu yaş grubunda ve ILCA 4 sınıfı yelkenli teknelerle ilk kez yapılan geçiş, ülkemiz yelkenciliği adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Titiz Hazırlıklar Büyük Destek

Geçiş de büyük bir özveri ile titiz bir çalışma yürütülerek, yoğun ve disiplinli antrenmanlar, olası tüm zorluklara karşı sporcuların hazırlanması ile başarı yakalandı.

Tüm güvenlik tedbilerinin alındığı geçiş organizasyonuna destek veren Girne Marina ve Karahan Şahin, sporculara yolda refekat eden Day Off, Sea, Arya Atlas ve Neslisu teknelerinin ekipleri, Antrenör Alpcan Eken ve Akdeniz Yelken Derneği başkanı Gökhan Erdoğan başarıda önemli bir rol oynadı.

İlham Veren Bir Başarı

Birçok kişinin imkansız olarak gördüğü bu geçiş, genç sporcuların kararlılığı ve profesyonel bir ekibin işbirliği ile mümkün kılındı.

Diğer genç yelkencilere ilham ve cesaret veren, K.K.T.C yelkenciliğinin gelişimi adına atılan bu büyük adımdaki başarılarından dolayı genç yelkencilere federasyon adına başkan Mehmet Salih Havalı tarafından plaket takdim edildi.