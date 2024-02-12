Genç Yetenek Berk Candaş Maraş, Zonguldak Kömür Spor İle Anlaştı

Zonguldak'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Zonguldak Kömür Spor, geçtiğimiz dönem mezun olan İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Berk Candaş Maraş'ı kadrosuna kattı.

Genç yetenek, 2024 sezonunun sonuna kadar Zonguldak Kömür Spor formasını giymek üzere kulüple anlaşma sağladı. Berk Candaş Maraş, Bekirpaşa Lisesi'ndeki başarılı eğitim sürecinin ardından futbol kariyerine Zonguldak Kömür Spor bünyesinde devam edecek. Kulüp, genç oyuncunun yetenekleri ve potansiyeli konusunda umutlu ve heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.