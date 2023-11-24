Genç Yetenek Boran BORA, Oceanman World Final 2023 İçin Thailand Yolcusu!

Dünyanın en prestijli açık su yüzme organizasyonu olarak kabul edilen OCEANMAN SWIM, her yıl dünyanın birçok yerinde organizasyonlar düzenleyerek bu organizasyonlarda başarılı olan sporcuları her yılın sonunda düzenlediği Oceanman World Final organizasyonuna davet ediyor.

Bu yılın dikkat çeken ayağı, 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Aiya Napa, Kıbrıs'ta gerçekleşti. Müsabakalar arasında en zorlu kategorilerden biri olan 5 Km Half Oceanman yarışında, 14 yaşındaki Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora, genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve müsabakanın en genç yarışmacısı oldu.

Boran Bora, 01.17:11 derecesiyle 14-19 yaş kategorisinde birinci olarak sadece gençler arasında değil, genel klasmanda da dördüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarısıyla, 30 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde Thailand'ın Puket adasında düzenlenecek olan Oceanman World Final 2023'e katılmaya hak kazandı.

Boran Bora, başarılarına imza atarken Eziç Restorant, Ertan Market, Ciddi Mutfak, Cyprus Pools ve Metgin Ltd'nin sponsorluğunu arkasına aldı. Bu sponsorlar, Boran BORA'nın ülkemizi World Final 2023'de en iyi şekilde temsil etmesine destek olacak.

Boran BORA, 27 Kasım Pazartesi günü Kıbrıs'tan ayrılarak Thailand'a doğru yola çıkacak.