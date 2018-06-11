Gencay Eroğlu: Bizi boşyere goflamayın

Gencay Eroğlu, Lefkoşa’da üç adayı da aynı anda destekleyen seçmenler olduğunu belirterek, “Biz adaylar sık sık bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Bu nedenle bizi boş yere goflamayın” mesajı verdi. Gencay Eroğlu, Harmancı ile sık sık bir araya geldiğini belirterek, aklından geçenleri şu ifadelerle paylaştı: Geçen hafta sosyal bir ortamda Sayın Hasan Sertoğlu ile karşılaşmıştık. Geçtiğimiz gün de arastayı dolaşırken Sayın Harmancı ile buluştuk. Her ne kadar seçim rekabeti içinde olsak da bizim ülkemiz küçük bir ülkedir. Tüm adaylar, partililer günün sonunda birbirimizin yüzüne bakacağız. Biz herşeyden önce insanların birbirini sevdiği bir Lefkoşa hayal ediyoruz. Tüm aday arkadaşlara bu vesile ile tekrar başarılar dilerim. Bazen aynı kişiler hem Sertoğlu’na hem Harmancı’ya hem de bana “Desteğimiz senindir başkanım!” diyor. Onların da bilgisinde olsun başkan adayları olarak birbirimizle de konuşuyoruz, bu yüzden siz siz olun ayni anda üçümüzü de goflamayın!