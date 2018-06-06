Gencay Eroğlu: Bugün başımıza talihsiz bir olay geldi..

Demokrat Parti LEfkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu bugün talihsiz bir olay yaşayarak elini incitti. Olayı Sosyal Medyadan duyuran Eroğlu, "Lefkoşa sokaklarını kapı kapı dolaşırken elimi incittim. Ancak bu olay sabah kahvemi içmeme de engel olamadı. Hep birlikte yürüyecek çok güzel bir yolumuz var... Yılmadan, cesaretle yürümeye devam" dedi.

Harmancı’dan Eroğlu’na geçmiş olsun dileği

Gencay Eroğlu’nun geçirdiği ufak kazanın ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP adayı Mehmet Harmancı Gencay Eroğlu’na sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Harmancı, Eroğlu’na yazdığı mesajda “Sevgili Gencay Eroğlu'nun bugün yaşadığı talihsiz kazayı az önce öğrendim. Gencay hanıma geçmiş olsun, en yakın zamanda kahvelerimizi karşılıklı içmek dileklerimle...” ifadelerini kullandı. Adaylar arasında geçen kaliteli ve düzeyi yüksek seçim yarışı vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.