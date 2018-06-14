Gencay Eroğlu: Lefkoşa'nın sineklerine bayram var

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Lefkoşa’nın artık ‘pis dere yatakları, iğrenç su birikintileri, toplanmayan çöpler hem sivrisinekler hem de kara sinekler için bayram yeri’ olduğunu ve bu sene hem arife günü hem de bayramda Lefkoşa’nın sivrisinekleriyle yaşayacağı son dönem olacağını söyledi.

Gencay Eroğlu'nun açıklaması şöyle:

Bugün Arife yarın Bayram

Bu sözcükte hep bir neşe vardı Lefkoşalı çocuklar için. En güzel en yeni kıyafetlerin tamamlanması için son gündü Arife. Yeni ayakkabılar hele, ancak yetişirdi Arife’ye. Şeker gibi bayramdı Şeker bayramı. Maalesef artık sadece bizlere değil Lefkoşa’nın sineklerine de Arife ve Bayram var Lefkoşa’da. Pis dere yatakları, iğrenç su birikintileri, toplanmayan çöpler hem sivrisinekler hem de kara sinekler için bayram yeri gibidirler. Neyse ki bu Arife ve Bayram sivrisinek ve kara sineklerin son kutlamalarına tanık olacağız. 24 Haziran’da halkın açacağı temiz bir sayfayla beraber sivrisinekler ve kara sinekler de Lefkoşa’dan kısa bir sürede yok olacaklar. Derelere akan lağım kokularını da yok edeceğiz Lefkoşa havasından. Sivrisinekle, kara sinekle, lağım kokusuyla mücadele etmeyi bile başaramayan LTB Başkanı selfie’lerini artık başka mekanlardan atar herhalde. Arife gününde Lefkoşa gerçeğini hatırlatmanın üzüntüsünü ben de yaşıyorum ama, artık yeni Arife’lere doğru yol almaktayız Lefkoşam. Tesellim o benim. Lefkoşa’ya hizmet, temizlik, sağlık #gelecek. Üstelik çok yakın bir zamanda.