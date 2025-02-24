Gencay Eroğlu, Üsküp’te TC Büyükelçisi Ulusoy’u ziyaret etti

Gencay Eroğlu, Üsküp’te TC Büyükelçisi Sn.Fatih Ulusoy’u Ziyaret Etti.

Akademi Sanat Derneği Başkanı Sn.Gencay Eroğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın’ın davetlisi olarak “Kardeşler Buluşması” etkinliğine katılmak üzere Üsküp’e gitti.

Etkinlik öncesinde, Osmangazi Belediye Başkanı ve heyeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sn. Fatih Ulusoy’u ziyaret eden Eroğlu, yapılan samimi görüşme için Büyükelçi Ulusoy’a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Balkan ülkeleri arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gencay Eroğlu, bu akşam gerçekleştirilecek olan “Kardeşler Buluşması” etkinliğine katılarak sanat, kültür ve kardeşlik bağları üzerine önemli temaslarda bulunacak.