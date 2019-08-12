Gençler, alkol alıp çevreyi rahatsız ediyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Hamitköy, 8 Mart Sokak sakinleri bölgeyi mesken tutan bir grup gençten bıkmış durumda. Sorumsuz gençler gece geç saatlerde araçları ile 8 Mart Sokak üzerinde duruyor ve alkol alıyor. Gençler çöplerini camdan dışarı atıyor, bölge adeta çöpten geçilmiyor.

Alkolün dozunu fazla kaçıran gençler bazen taşkınlık yapıyor mahalleliyi rahatsız ediyor.

“Aydınlatma lambasını kırdılar…”

Haber Kıbrıs’a ulaşan 8 Mart Sokak sakinleri gençlerin ışıktan rahatsız oldukları için sokak üzerinde bulunan bir aydınlatma lambasını kırdığını aktardı.

Öte yandan bölgede oluşan pislik ise mahallenin bezdiği ayrı bir durum. Mahalleli durumu polise aktardığını ancak bir önlem alınmadığını savundu.

İşte sokağın durumu: